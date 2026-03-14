Протест на пътя Е-79 край Враца

Недоволни шофьори се събраха на протест на международния път Е-79 край Враца заради лошото състояние на пътя.

Затворен е участък при разклона за врачанското село Краводер. Заради лошата настилка, осеяна с дупки и кратери, ежедневно аварират автомобили. Не са малко и пътните инциденти, като последния смъртен случай е отпреди около месец. На мястото на протеста, на около 10 километра от разклона за село Краводер към Сумер, основен ремонт не е правен от 25 години.

Трафикът е изключително натоварен, тъй като пътят свързва страната ни с Румъния и Сърбия. Хората настояват за спешни мерки за нормален международен път.

Местните коментират ситуацията:

"Дупки, плащаме винетки, граждански." "Ние пътуваме от Сумер до Монтана всеки ден и това е в продължение на вече четвърта-пета година, участъкът за движение е убийствен. Нямаме държава, нямаме управляващи, които да са ангажирани с проблемите на населението. Абсолютно забравени сме."

От Агенция "Пътна инфраструктура" предвижат ремонт на участъка откъм Враца, който да завърши чак есента, а за трасето към Монтана още не е изготвен дори технически проект.

Протестиращите обсъждат дали да не затворят и друг участък - откъм село Крапчене.

Тежкотоварният трафик е отбит.

Вижте цялото включване на Мирослава Георгиева във видеото