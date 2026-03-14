Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
От МЕЧ предлагат таван на цените на горивата и освобождаване на държавния резерв

Скокът в цените на горивата изисква спешни държавни мерки, смята лидерът на партията Радостин Василев

Държавата трябва спешно да въведе таван на цените на горивата и да освободи резерви, за да ограничи рязкото поскъпване. Това заяви в студиото на "Говори сега" лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Той подчерта, че подобни мерки вече се прилагат в някои европейски страни и според него България закъснява с реакцията си.

"Задължително трябва да има таван на цените и освобождаване на резерви за потреблението на българските граждани, както е в Унгария", коментира Василев.

Според него увеличението на цените е вече факт, като само за няколко дни те са се повишили с около 30 евроцента. Затова, по думите му, държавата трябва незабавно да предприеме действия, вместо да реагира с закъснение. "Всяка българска политика последните години е постфактум. Тя винаги е закъсняла и отговаря на някаква криза, която се е случила", коментира още Василев.

Смята, че проблемът у нас е, че държавата няма ясна информация за реалните петролни резерви, което прави подобна мярка по-трудна за изпълнение. Допълни, че ако резервите се окажат недостатъчни, правителството трябва да изработи спешна програма за компенсиране на цените, вместо ограничени помощи за отделни групи.

"Ако няма резерв, спешна мярка, програма някаква, с която да се гарантират отново таван на цените с плащане, а не някакви 30 милиона евро или нещо подобно чух, че се предвиждало на определени хора, как ще се определят тия хора?! Трябваше вече да е предприето, защото, да кажем, 30 евроцента има повишение вече за няколко дни. Хърватия го направи много по -рано, Унгария, Словакия в момента прави същото."

По отношение на политическата ситуация и предстоящите избори, лидерът на МЕЧ заяви, че очаква партията да премине 4-процентната бариера и да влезе в следващия парламент.

"Аз съм сигурен от това, което виждам по улиците, че подкрепа има. Ако тя бъде материализирана в резултат, обещавам, каквото съм правил дотук, няма да отстъпя под никаква форма от него."

По думите му в бъдещия парламент е възможно широко обединение между партии, които искат промяна на политическия модел, включително между формации с различни позиции, стига да имат обща антикорупционна цел. Не изключи участие в коалиционни формати, но постави ясни условия.

"Готови сме за принципни коалиции с много сериозно коалиционно споразумение и антикорупционна политика – с всички, с изключение на Борисов и Пеевски", каза Василев.

Той добави, че ако подобно мнозинство не се формира, политическата нестабилност и нови избори остават вероятен сценарий.

#Радостин Василев #меч

