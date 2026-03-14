БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

12 здравни работници са били убити при израелски въздушен удар, който е поразил център за спешна медицинска помощ в южната част на Ливан. Издирват се още хора. На този фон президентът на Франция Еманюел Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан.

Той заяви, че ливанското правителство е готово за директни разговори с Тел Авив. Франция може да улесни тези преговори като Париж стане домакин на срещите, каза още френският президент. Той вече е разговарял с лидерите на Ливан, страна, която е бивш френски протекторат.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Разговарях с президента Аун, министър-председателя Салам и председателя на парламента Бери. Трябва да се направи всичко възможно, за да се предотврати изпадането на Ливан в хаос. Хизбула трябва незабавно да спре ескалиращите си действия. Израел трябва да се откаже от офанзивата си."

# Еманюел Макрон #войната в Близкия изток #Ливан #Израел

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ