12 здравни работници са били убити при израелски въздушен удар, който е поразил център за спешна медицинска помощ в южната част на Ливан. Издирват се още хора. На този фон президентът на Франция Еманюел Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан.



Той заяви, че ливанското правителство е готово за директни разговори с Тел Авив. Франция може да улесни тези преговори като Париж стане домакин на срещите, каза още френският президент. Той вече е разговарял с лидерите на Ливан, страна, която е бивш френски протекторат.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Разговарях с президента Аун, министър-председателя Салам и председателя на парламента Бери. Трябва да се направи всичко възможно, за да се предотврати изпадането на Ливан в хаос. Хизбула трябва незабавно да спре ескалиращите си действия. Израел трябва да се откаже от офанзивата си."