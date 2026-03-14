Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Николай Бериевски, БСП: В партията няма разцепление и тя тръгва в изцяло нова посока

БСП влиза в предизборната кампания с нов председател – Крум Зарков, но вътрешните спорове в партията продължават. Повод за напрежение стана решението на комисията по отбрана парламентът да разгледа ратификацията за присъединяване на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Представителят на Националния съвет на БСП Николай Бериевски обаче отхвърли твърденията, че партията е разделена в студиото на "Говори сега".

"Може би трябва да го попитате него, но аз не мога да се съглася с вас, че в партията има разцепнение. Нашата партия на 7 февруари, на един знаков за мен конгрес, взе много важни решения. Основното решение, което взехме е, че партията тръгва в една изцяло нова посока. Избрахме за лидер г-н Крум Зарков, който аз добре познавам вече над 10 години. Това е един човек, който е изключително достоен и с много силен гръбнак", подчерта той.

По отношение на Съвета за мир на президента Доналд Тръмп, според него позицията на БСП е ясна – този парламент не трябва да взема подобни решения:

"Ние имаме позиция по въпроса, ясна и категорична. Ние сме твърдо против към настоящия момент България да се присъедини към Борда за мир. Този парламент е изцяло политически изчерпан. Той няма как да взима геополитически решения. Всичкото това би могло да стане в един следващ парламент."

Бериевски призна, че в парламентарната група има напрежение, но не и разцепление:

"Няма разцепление, всички сме единни. Да, има така известно напрежение в рамките на парламентарната група, но ние изцяло обновихме своите листи и всички водачи са одобрени от Националния съвет."

По думите му, БСП ще се яви на изборите с нови лица и нова политическа платформа:

"Над половината от членовете на Изпълнителното бюро са за първи път там – млади и подготвени хора. С тази енергия, която ще демонстрираме по време на кампанията, ще покажем на българските граждани, че БСП е изцяло обновена."

Той призна, че сред социалистите има критична оценка за участието на партията в управление с ГЕРБ:

"Според българските социалисти това беше грешка и те ни дадоха тази оценка. Точно заради това на този конгрес начертахме новата посока, в която ще се движим."

Николай Бериевски изрази увереност, че БСП ще бъде сред изненадите на предстоящите избори:

"БСП ще бъде парламентарно представена партия и БСП ще бъде изненадата на тези избори. Правилният въпрос не е дали ще влезем в парламента, а с колко точно народни представители."

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
3
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
4
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
5
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
Температурите тръгват надолу през новата седмица
6
Температурите тръгват надолу през новата седмица

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Крум Зарков: БСП е категорично против присъединяването България към инициативата на президента Тръмп
Крум Зарков: БСП е категорично против присъединяването България към инициативата на президента Тръмп
Решението за "Боташ" е в ръцете на Ердоган, коментира Бойко Борисов Решението за "Боташ" е в ръцете на Ердоган, коментира Бойко Борисов
Надежда Йорданова: Смяната на и.ф. главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а със съответствие с Конституцията Надежда Йорданова: Смяната на и.ф. главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а със съответствие с Конституцията
Служебното правителство трябва да направи всичко възможно българите да се чувстват сигурни, каза Станислав Балабанов Служебното правителство трябва да направи всичко възможно българите да се чувстват сигурни, каза Станислав Балабанов
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" обсъдиха енергийният министър и и. д. посланик на САЩ у нас Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" обсъдиха енергийният министър и и. д. посланик на САЩ у нас
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
