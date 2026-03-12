Училището трябва да възпитава добри и отговорни хора, не трябва учениците да усвояват само знания

Българската образователна система трябва не само да изгражда у децата знания и умения, но и да ги възпитава като добри и отговорни хора. Добротата се формира чрез възпитание, се казва в съобщение от синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа“.

Огромна част от българските учители и българското общество одобряват предмета „Добродетели и религия“ в учебната програма на българските училища, като по този начин ще бъдат интегрирани нравствени и религиозни ценности в образователната система, се казва още в съобщението.

От синдиката припомнят, че в българската образователна история е имало подобни предмети - като „Вероучение“, „Гражданско учение“, „Отечествено възпитание“ и други.

Според синдикат "Образование" вече и институциите в България признават, че нивото на възпитание и формиране на ценностна система в българското училище е ниско и образователната система сама не се справя с възпитателния компонент.

Съществува консенсус, че българската образователна система, в която са включени учители, родители и ученици, трябва да формира не само успешни и компетентни, но и добри хора. Безспорно е и разбирането, че нравственото възпитание е неразделна част от образованието и личностното развитие.

Значителна част от обществото вижда в Българската православна църква важен морален ориентир и очаква тя да играе по-активна роля в изграждането на ценностите на младите поколения, защото възраждането на вярата и духовните ценности ще допринесе за изграждането на истинска ценностна система у бъдещите граждани на България, заявяват от синдиката. И отбелязват, че подкрепа за въвеждане и преподаване на "Добродетели и религия" свидетелства за потребността от стабилна нравствена основа в образователната система.

Не трябва да забравяме и тревогата относно липсата на адекватна ценностна ориентация сред учениците днес и очакванията за по-активно партньорство между училището и Българската православна църква.

Неуспехът за изграждане на истинска ценностна система е, че компонентът „възпитание“ се неглижира от десетилетия, допълват от синдиката.