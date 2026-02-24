Манчестър Юнайтед победи Евертън с 1:0 в мач от Висшата лига

Манчестър Юнайтед победи Евертън с 1:0 като гост в среща от 27-ия кръг на английската Висша лига. Единственият гол отбеляза резервата Бенямин Шешко в 71-вата минута.

Юнайтед удължи серията си без загуба във Висшата лига до 10 мача – 6 победи и 4 равенства. Отборът не е претърпял нито едно поражение в шампионата след назначаването на Майкъл Карик за старши треньор.

„Червените дяволи“ са четвърти в класирането с 48 точки, а Евертън е девети с 37.

В следващия кръг Манчестър Юнайтед ще приеме Кристъл Палас на 1 март, а Евертън ще гостува на Нюкасъл на 28 февруари.