Даниела Бръснарова пета на Европейското по борба до 23 години

Българката Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство по борба до 23 години в Зренянин, Сърбия. В малкия финал в категория до 72 килограма тя отстъпи пред полякинята Каролина Яворска с 0:5.

Фатме Шабан също се бори за място сред най-добрите, но загуби в репешажите в категория до 62 килограма срещу туркинята Гюлсум Бингол.

На пето място в своите категории се класираха още Несрин Сюлейманова (55 кг), Виктория Бойнова (59 кг) и Ванеса Георгиева (76 кг).

Днес на тепиха излизат последните петима български състезатели в класическия стил, а други двама ще се борят в репешажите.