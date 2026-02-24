Специални часове по финансова грамотност започват в много училища у нас

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В много училища в страната започват специални часове по финансова грамотност. Смолян, например, се включи в инициатива, наречена „Да завъртим въртележката на парите заедно“.

В рамките на 10 урока децата ще научат сложни за възрастта им термини като банкова сметка, лихва, инвестиция, застраховка. Заниманията са под формата на пиеса, в която третокласници изпълняват различни роли.

Готовото театрално представление „Въртележката на парите“ ще бъде представено пред родителите по време на Световната седмица на парите, която тази година е между 16 и 22 март.

