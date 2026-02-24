БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък

Теодора Гатева

Чете се за: 04:02 мин.
По света
Зеленски обеща, че Украйна няма да бъде сломена, докато Путин предупреди за риск от директен конфликт между ядрени сили

Снимка: БТА
На 4-тата годишнина от войната в Украйна - възпоменателни церемонии в украинските градове и Европа и заплахи за ядрена война от Русия. С 18-минутно обръщение към нацията Володимир Зеленски почете деня в типичния за него дух на несломимост. Почернени лица на близки на загиналите във войната се събраха пред паметниците в Украйна, но и далеч по-малобройна група от европейски лидери пристигна в Киев за деня, в който преди 4 години започна войната, която ни промени.

От Киев предават специалните ни пратеници Теодора Гатева и оператора Иван Ставрев.

Тази година церемониите по отбелязването на четвърта годишна от началото на войната бяха доста по-обрани и доста по-сдържани и това е общото мнение на всички. Тук пристигнаха лидерите на девет държави, както и представителите на ЕС - председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща. Лидерите от Европа пристигнаха с неособено добри новини от Брюксел заради блокираните санкции на Русия и неодобрението на заема, който беше одобрен в края на миналата година.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща на президента Володимир Зеленски, че по един или по друг начин Украйна ще получи този заем и най-вече той ще бъде използван за отбранителните ѝ нужди. Обсъжда се и още допълнителен пакет финансова помощ на стойност 920 милиона евро.

Много силно беше посланието на президента Зеленски, който за пореден път каза, че няма да предаде държавата си, че Украйна спокойно може да каже, че е защитила своята независимост и саможертвата на украинците никога няма да бъде забравена.

От Кремъл сутринта заявиха, че целите на специалната военна операция не са изпълнени и че тя продължава. Президентът Владимир Путин коментира и становището на Външното министерство на Русия, според което е възможен сблъсък, директен сблъсък между ядрени сили и много сериозни последствия от това. Това становище се основава на данните на руското разузнаване, че Великобритания и Франция тайно доставят ядрено оръжие на Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Путин не постигна целите си. Той не сломи украинския народ. Той не спечели тази война. Ние запазихме Украйна и ще направим всичко, за да постигнем мир. И да гарантираме, че има справедливост. Остава по-малко от седмица до пролетта. Преодоляваме най-тежката зима в историята. Това е факт. И е много трудно. Трудно за всички вас. Но точно както в първия ден на войната, ние продължаваме да градим нашето утре – стъпка по стъпка, задача по задача, постижение по постижение."

Владимир Путин, президент на Русия: "Говорят за евентуални удари по нашите газопроводи под Черно море, по-конкретно т. нар. "Турски поток" и "Син поток". Не могат да се успокоят. Отчаяно искат да унищожат мирния дипломатически процес. Опитват се да провокират инцидент, който да провали всичко, което така внимателно беше постигнато по пътя на преговорите."

