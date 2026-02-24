Видеоконферентна среща на лидерите на "Коалиция на желаещите" се проведе днес в Киев

Лидерите на най-големите европейски държави не бяха в Киев за годишнината и вместо това се включиха онлайн в среща на държавите от т.нар. "Коалиция на желаещите", която се проведе онлайн и на живо от Украйна. България беше представена от служебния министър-председател Андрей Гюров.

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания застанаха твърдо зад Украйна и подчертаха, че сигурността на страната е пряко свързана със сигурността на Европа, което включва и готовност за подсигуряването на гаранции за сигурност при евентуален мир.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Днес е мрачен ден. В продължение на четири дълги години украинският народ защитаваше не само своята суверенитет, но и основите на европейския мир. Свеждаме глава в знак на почит към огромните жертви на украинските войници и цивилните граждани." Киър Стармър, министър-председател на Великобритания: "Независимо какво казва Путин пред себе си и народа си, Русия не печели и ние трябва да променим нагласите в тази посока с по-голяма сила и решителност. През последната година Русия е загубила половин милион души, за да спечели и окупира по-малко от 1% територия. Това не е страна, която печели след четири години конфликт." Еманюел Макрон, президент на Франция: "Много съм скептичен, меко казано, към възможността за постигане на мир в краткосрочен план. Добре е да продължим инициативите, но няма воля от руската страна за постигането на мир. Какво можем да направим на базата на всичко това? Преди всичко, да продължим подкрепата за Украйна."

Отсъствието на западноевропейските лидери в Киев показва, че Европа е изправена пред множеството паралелни предизвикателства. От посещението на канцлера Мерц в Китай и въпросите за подсилването на европейската икономика, до подсигуряване на подкрепа за Украйна на фона на отслабващата помощ от САЩ и неясния изход от мирните преговори с Русия.

Автор: Михаил Иванов, кор. на БНТ в Париж