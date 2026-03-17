В социалната комисия обсъждат регламентирането на великденските и коледните добавки

Парламентарната социална комисия ще обсъди проекта за промени в Закона за социално подпомагане, с който се регламентира нова социална помощ за посрещане на Великденските и Коледните празници.

Проектът беше внесен в парламента от председателя на комисията Деница Сачева и група депутати от ГЕРБ-СДС на 12 март.

Предвижда се помощта да се изплаща ежегодно през март и декември, а размерът й ще се определя с държавния бюджет за съответната година.

В законопроека е записано още, че помощта трябва да достига до пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, самотно живеещи, хора с увреждания, самотни родители, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и други нуждаещи се при съобразяване на определени критерии за достъп.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква новата социална помощ да достигне до над 507 000 души от различни уязвими групи.

Председателят на социалната комисия Деница Сачева вече обясни от името на вносителите, че към момента, при провеждането на държавната политика в областта на социалното подпомагане не е въведен модел, чрез който да се предоставя подпомагане на всички хора с ниски доходи по време на празниците с изключение на пенсионери с пенсия под линията на бедност.

По време на празниците значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други.

За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството за неравенство.

Вносителите посочват още, че подобни практики за подпомагане съществуват в редица други държави-членки на Европейския съюз.

Промените ще бъдат ще бъде разисквани и от комисията по демографската политика, децата и семейството