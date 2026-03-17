В социалната комисия обсъждат регламентирането на великденските и коледните добавки

от БНТ , Източник: БНР
Помощта ще се изплаща ежегодно през март и декември, а размерът й ще се определя с държавния бюджет за съответната година, предвиждат промените

великденските добавки пенсионерите ndash стигнат допълнителните средства
Парламентарната социална комисия ще обсъди проекта за промени в Закона за социално подпомагане, с който се регламентира нова социална помощ за посрещане на Великденските и Коледните празници.

Проектът беше внесен в парламента от председателя на комисията Деница Сачева и група депутати от ГЕРБ-СДС на 12 март.

Предвижда се помощта да се изплаща ежегодно през март и декември, а размерът й ще се определя с държавния бюджет за съответната година.

В законопроека е записано още, че помощта трябва да достига до пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, самотно живеещи, хора с увреждания, самотни родители, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и други нуждаещи се при съобразяване на определени критерии за достъп.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква новата социална помощ да достигне до над 507 000 души от различни уязвими групи.

Председателят на социалната комисия Деница Сачева вече обясни от името на вносителите, че към момента, при провеждането на държавната политика в областта на социалното подпомагане не е въведен модел, чрез който да се предоставя подпомагане на всички хора с ниски доходи по време на празниците с изключение на пенсионери с пенсия под линията на бедност.

По време на празниците значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други.

За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството за неравенство.

Вносителите посочват още, че подобни практики за подпомагане съществуват в редица други държави-членки на Европейския съюз.

Промените ще бъдат ще бъде разисквани и от комисията по демографската политика, децата и семейството

ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
2
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
3
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
4
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен
5
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край...
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
6
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
6
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...

Още от: Общество

Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Тодор Анастасов - новият шеф на АПИ Тодор Анастасов - новият шеф на АПИ
Чете се за: 00:35 мин.
Кибератаките към България се увеличават - защо? Кибератаките към България се увеличават - защо?
Чете се за: 03:37 мин.
Разкритие на БАБХ: Плесени и бактерии в част от храните в училищата Разкритие на БАБХ: Плесени и бактерии в част от храните в училищата
Чете се за: 01:00 мин.
По-скъпи тиквички, краставици и пипер - какво още показва анализът на потребителската кошница? По-скъпи тиквички, краставици и пипер - какво още показва анализът на потребителската кошница?
Чете се за: 03:02 мин.
Социалният министър даде старт на кампанията за раздаване на хранителни продукти на хора от уязвимите групи Социалният министър даде старт на кампанията за раздаване на хранителни продукти на хора от уязвимите групи
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Посолството на САЩ в иракската столица Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети Посолството на САЩ в иракската столица Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В бюджетна комисия гласуват на второ четене удължителния закон за бюджета В бюджетна комисия гласуват на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разкритие на БАБХ: Плесени и бактерии в част от храните в училищата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Наградите „Оскар“ - тънък хумор и триумф за...
Чете се за: 06:32 мин.
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
