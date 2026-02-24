СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев

Софийската градска прокуратура (СГП) разпореди предварителна проверка за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев, съобщиха от държавното обвинение. Поводът са два сигнала за оказване на натиск върху разследващите по случая "Петрохан". Проверката е възложена на ГДБОП.

От прокуратурата уточняват, че първият сигнал е получен на 23 февруари от депутати и в него се говори за "пряка намеса в обективната работа на разследващите". Часове по-късно са постъпили и сигнали от двама високопоставени служители в МВР, като не се уточняват подателите и на двата сигнала.

Те също са за упражнен натиск от страна на служебния вътрешен министър. Заради идентичност на твърденията, сигналите са обединени в обща преписка, по която е разпоредено извършването на проверка, доколкото прокуратура е длъжна да провери дали има данни за извършено престъпление.

По-рано в предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" на БНР, министър Дечев коментира, че прокуратурата е тръгнала в паническа атака срещу него като вътрешен министър и заяви, че ще окаже пълно съдействие на колегите си от ГДБОП.