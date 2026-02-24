В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени представители на МВР за натиск от страна на служебния вътрешен министър

В Софийската градска прокуратурата (СГП) вчера са постъпили два сигнала от високопоставени представители на МВР за натиск от страна на служебния вътрешен министър, съобщиха от институцията в отговор на запитвания от страна на медиите.

На 23 февруари е заведен и сигнал от депутати, с твърдение за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан“ и „Околчица“. Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.

По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова.

Предварителната проверка е възложена на ГДБОП.

Вчера служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви пред екипа от Главна дирекция "Национална полиция", ангажиран с разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица", че по никакъв начин няма да се меси, но и не се е месил в разследването на случаите.

"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите", заяви министърът.

Той подчерта, че разпространяваните информации за намерения да уволнява разследващия екип не отговарят на истината.