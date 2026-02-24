БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристиано Роналдо вдъхна кураж на Линдзи Вон: Легендите винаги се изправят

Португалската суперзвезда с прочувствено послание към ски шампионката след тежкия инцидент в Милано/Кортина

Кристиано Роналдо вдъхна кураж на Линдзи Вон: Легендите винаги се изправят
Петкратният носител на "Златната топка“ Кристиано Роналдо изрази подкрепата си към звездата на алпийските ски Линдзи Вон, която претърпя сериозен инцидент по време на Зимните олимпийски игри в Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

На 8 февруари американката участва в спускането, но не успя да завърши състезанието след тежко падане. Вон беше евакуирана с хеликоптер, претърпя пет операции и в понеделник беше изписана от болницата.

Роналдо остави коментар под нейна публикация в социалните мрежи, с който я окуражи в трудния момент.

"Шампионите се определят от моментите, в които печелят, и от моментите, в които отказват да се откажат. Планините, които покоряваш, никога няма да се сравнят със силата, която притежаваш. Продължавай да се бориш. Легендите винаги се изправят“, написа португалският футболист.

Посланието на Роналдо бързо събра хиляди реакции, а фенове от цял свят изразиха надежда за бързо възстановяване на една от най-успешните състезателки в историята на алпийските ски.

#Милано Кортина 2026 #Кристиано Роналдо  #Линдзи Вон

