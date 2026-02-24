Свлачище край Каменар скъса канализационен колектор

Свлачище предизвика аварийна ситуация в района на варненското село Каменар. Поради свличането на голямо количество земна маса е скъсан канализационен колектор. Аварията е довела до изтичане на отпадъчни води по склона, които се заустват в най-близкото дере.

От ВиК – Варна са уведомили екоинституциите, извършена е проверка и са взети проби от водите.

По думите на главния инженер на ВиК – Варна Светослав Натов, веднага след получаване на сигнала са предприети спешни действия.

„Беше разчистен теренът и започнахме аварийно премостване на това трасе“, заяви той.

На място се заваряват нови тръби,с обща дължина от около 60 метра, като целта е временно да бъде възстановена връзката.

Течът на отпадни води вече е спрян и те са пренасочени към вътрешната канализационна мрежа на Каменар.

„Ако метеорологичните условия са благоприятни, се надяваме до края на седмицата аварията да бъде отстранена“, допълни Натов.

Водоподаването към жителите в района не е прекъсвано. В дългосрочен план ще е необходимо допълнително обследване и евентуална корекция на трасето.

Вижте прякото включване на Петър Дойкински.