Нарушители с моторни шейни са заловени за седмица и в трите национални парка (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Масирани акции срещу нерегламентираното каране на моторни шейни и мотори, пригодени за зимни условия, са проведени през последната седмица

Нарушители с моторни шейни и мотоциклети са заловени за седмица и в трите национални парка, съобщиха от МОСВ.

Масирани акции срещу нерегламентираното каране на моторни шейни и мотори, пригодени за зимни условия, са проведени през последната седмица на територията и на трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“. Акциите са извършени от служители на парковата охрана в националните паркове със съдействието на органите на МВР за установяване самоличността на задържаните лица.

В рамките на акцията в района на хижа „Беговица“ в Национален парк „Пирин“ са заловени четирима нарушители с моторни шейни, срещу които са предприети съответните законови мерки.

На 15 март в района на местността „Букова могила“ служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, след като неколкократно са наблюдавали следи от нерегламентирано навлизане в територията, са установили петима нарушители. Те са се придвижвали с мотоциклети по път, забранен за движение на моторни превозни средства съгласно разпоредбите на Плана за управление на Националния парк. Двама от водачите са задържани на място. Останалите трима са успели да напуснат района, преди да бъде установена самоличността им.

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа в района на връх Мечит. На нарушителите са изпратени покани за съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения.

Специализираните акции за контрол върху спазването на режимите в трите защитени територии са част от регулярните усилия от страна на дирекциите на националните паркове за ограничаване на нерегламентираното движение на моторни превозни средства извън позволените пътища със свободен достъп, което представлява сериозна заплаха за природните местообитания, крехките планински екосистеми и спокойствието на посетителите.

Снимки: БНТ

Министерството на околната среда и водите отново напомня, че използването на моторизирани превозни средства, включително моторни шейни на територията на трите национални парка е забранено. Изключения се допускат единствено при извършване на неотложни дейности в горите или при провеждане на спасителни акции. Контролните дейности в планината продължават. Призоваваме гражданите да бъдат отговорни и при забелязани нарушения да сигнализират на дежурните телефони на парковите дирекции или на тел. 112.

#Министерство на околната среда #моторни шейни #нарушители #Рила #национален парк Пирин

