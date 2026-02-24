БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Лошото време доведе до почти пълно блокиране на транспорта за милиони жители

Снимка: EПА/БГНЕС
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ. Тя донесе до 70 сантиметра сняг в някои североизточни щати. Лошото време доведе до почти пълно блокиране на транспорта за милиони жители, затвори пътища, спря влакове и наложи отмяната на около 5700 полета.

Но за много нюйоркчани обилният снеговалеж беше повод за радост. Деца и възрастни излязоха в "Сентръл парк" да правят снежни човеци, да се замерват със снежни топки или просто да си направят селфи на фона на снежния пейзаж.

