Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ. Тя донесе до 70 сантиметра сняг в някои североизточни щати. Лошото време доведе до почти пълно блокиране на транспорта за милиони жители, затвори пътища, спря влакове и наложи отмяната на около 5700 полета.

Но за много нюйоркчани обилният снеговалеж беше повод за радост. Деца и възрастни излязоха в "Сентръл парк" да правят снежни човеци, да се замерват със снежни топки или просто да си направят селфи на фона на снежния пейзаж.