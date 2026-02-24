4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия

Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия - най-големият конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се включат във възпоменателната церемония в Киев и ще проведат среща с украинския президент Володимир Зеленски. Очаква се и видеоконферентка среща на "Коалицията на желаещите".

Въпреки интензивните дипломатически усилия през последната година и няколкото кръга преки преговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ, двете страни остават далеч от постигането на мирно споразумение.

Според началника на кабинета на президента Володимир Зеленски, Кирило Буданов, нов кръг преговори може да се проведе още в края на тази седмица. А засилването на руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна направи тази зима най-тежката от началото на конфликта.

На бойното поле - Русия все още не успява да постигне пълен контрол над Донбас. Съдбата на региона е ключов "препъни камък" в преговорите заради настояването на Москва Киев да се оттегли от частите, които все още контролира.