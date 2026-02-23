БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рами Киуан: Гледам на Купа "Странджа" като подготовка за европейското

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Чувствам се в добра форма, коментира един от боксьорите, които ще представляват България на турнира в София.

Рами Киуан: Гледам на Купа "Странджа" като подготовка за европейското
Рами Киуан сподели, че се чувства в много добра форма преди да стартира своето участие на турнира за Купа „Странджа“ в София. Българският боксьор смята, че надпреварата ще му послужи за подготовка относно европейското първенство в родната столица през септември.

Пред БНТ той говори и за лагера, проведен ба Белмекен.

Чувствам се в добра форма, направихме хубав лагер на Белмекен. Продължихме на със спаринги в другите държави, които дойдоха. Мисля, че съм добре, тепърва ще шлайфаме всичко, което ще ни трябва за европейското първенство, което предстои. Гледам на този турнир като подготовка. Смятам да дам всичко от себе си, пък каквото стане", каза Киуан.

Повече от интервюто с Рами Киуан можете да гледате във видеото!

#Купа Странджа 2026 #Рами Киуан

