Весела Лечева: Българският олимпийски комитет беше заложник на няколко човека

Репортер: Илиян Енев
Репортер: Илиян Енев
Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
Председателят на БОК говори в "Арена спорт“ за съдебната сага около организацията, представянето на България на Зимните олимпийски игри и необходимите промени в българския спорт

Близо година след избирането ѝ за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева определи изминалите месеци като най-трудния период в своята спортна кариера. В интервю за предаването "Арена спорт“ по БНТ тя коментира продължаващите съдебни спорове около управлението на организацията.

"Ако трябва да обобщя с няколко думи - това беше най‑трудната година в целия ми спортен живот, независимо от позицията, на която съм била. Беше абсурдна година, защото никога не съм очаквала Българският олимпийски комитет да бъде заложник на няколко човека и на техните действия“, заяви Лечева.

Тя припомни, че на 19 март 2025 година е било проведено "кристално чисто“ общо събрание, след което обаче е последвало обжалване, което е спряло вписването на новото ръководство.

"В момента има седем дела с едно и също съдържание. Дори вече ми е трудно да ги проследявам. Изключително неприятно е, когато в разговорите с Международния олимпийски комитет България се поставя в една група с държави, в които има сериозни вътрешни конфликти“, каза тя.

Лечева коментира и представянето на българските спортисти на последните зимни олимпийски игри, където страната спечели два медала.

"Още преди заминаването казах, че тръгваме с един от най‑силните си състави. Радвам се, че част от състезателите успяха да осъществят мечтите си и да стигнат до медалите. Лора Христова се превърна в едно от лицата на игрите – нейната снимка стои на платформата, която използват всички олимпийски комитети“, посочи тя.

Председателят на БОК изрази подкрепа и към младата сноубордистка Малена Замфирова, която претърпя сериозен инцидент.

"Тя е изключително силен характер. Пред нея има много години и съм сигурна, че ще постигне мечтата си да стане олимпийски медалист. Пожелавам ѝ успешно възстановяване – цяла България е зад нея“, заяви Лечева.

По думите ѝ една от най‑големите задачи пред българския спорт остава развитието на спортната инфраструктура.

"Това е проблем, за който говорим повече от 20 години. Например Витоша е огромно предимство за София и за младите хора, които могат да спортуват там всеки ден. Нужно е политическа воля, за да се реши този въпрос“, каза тя.

Лечева подчерта и необходимостта от по‑сериозна подкрепа за треньорите и спортните специалисти, като припомни създадената по време на служебния ѝ мандат програма за тяхното финансиране.

Тя коментира и ситуацията във Федерацията по вдигане на тежести, като изрази притеснение от продължаващите конфликти.

"Виждаме как един човек може да саботира подготовката и работата на българските щанги. Надявах се да има повече разум, защото това се отразява на целия български спорт“, заяви председателят на БОК.

Според нея най‑важното е спортните организации и политическите сили да намерят общ подход за развитието на спорта у нас.

"Спортът е изключително силен инструмент – за здравето, възпитанието и образованието на младите хора. Затова всички трябва да работим заедно, за да има ясни резултати през следващите години“, добави Весела Лечева.

Вижте цялото интервю с председателя на БОК във видеото!

#"Арена спорт" #Весела Лечева

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
3
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
2
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
5
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
6
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...

Още от: Арена спорт

Божидар Саръбоюков: Гледам да постигна резултат, от който аз да съм доволен
Божидар Саръбоюков: Гледам да постигна резултат, от който аз да съм доволен
Стефан Грозданов на 80: Най-хубавите ми спомени са от европейските мачове с Локомотив София Стефан Грозданов на 80: Най-хубавите ми спомени са от европейските мачове с Локомотив София
Чете се за: 03:10 мин.
Радостин Кишишев: Левски има реален шанс за титлата, но битката с Лудогорец ще е до края Радостин Кишишев: Левски има реален шанс за титлата, но битката с Лудогорец ще е до края
Чете се за: 03:25 мин.
Радостин Кишишев, Стефан Грозданов и Весела Лечева в предаването "Арена спорт" Радостин Кишишев, Стефан Грозданов и Весела Лечева в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 01:57 мин.
Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България
Чете се за: 03:07 мин.
Карлос Насар, Димитър Илиев и Георги Джоргов в "Арена спорт" Карлос Насар, Димитър Илиев и Георги Джоргов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

До два пъти линията за бедност доход на човек, кола или лизинг и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров
До два пъти линията за бедност доход на човек, кола или лизинг и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент,...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
