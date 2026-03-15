Весела Лечева: Българският олимпийски комитет беше заложник на няколко човека

Близо година след избирането ѝ за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева определи изминалите месеци като най-трудния период в своята спортна кариера. В интервю за предаването "Арена спорт“ по БНТ тя коментира продължаващите съдебни спорове около управлението на организацията.

"Ако трябва да обобщя с няколко думи - това беше най‑трудната година в целия ми спортен живот, независимо от позицията, на която съм била. Беше абсурдна година, защото никога не съм очаквала Българският олимпийски комитет да бъде заложник на няколко човека и на техните действия“, заяви Лечева.

Тя припомни, че на 19 март 2025 година е било проведено "кристално чисто“ общо събрание, след което обаче е последвало обжалване, което е спряло вписването на новото ръководство.

"В момента има седем дела с едно и също съдържание. Дори вече ми е трудно да ги проследявам. Изключително неприятно е, когато в разговорите с Международния олимпийски комитет България се поставя в една група с държави, в които има сериозни вътрешни конфликти“, каза тя.

Лечева коментира и представянето на българските спортисти на последните зимни олимпийски игри, където страната спечели два медала.

"Още преди заминаването казах, че тръгваме с един от най‑силните си състави. Радвам се, че част от състезателите успяха да осъществят мечтите си и да стигнат до медалите. Лора Христова се превърна в едно от лицата на игрите – нейната снимка стои на платформата, която използват всички олимпийски комитети“, посочи тя.

Председателят на БОК изрази подкрепа и към младата сноубордистка Малена Замфирова, която претърпя сериозен инцидент.

"Тя е изключително силен характер. Пред нея има много години и съм сигурна, че ще постигне мечтата си да стане олимпийски медалист. Пожелавам ѝ успешно възстановяване – цяла България е зад нея“, заяви Лечева.

По думите ѝ една от най‑големите задачи пред българския спорт остава развитието на спортната инфраструктура.

"Това е проблем, за който говорим повече от 20 години. Например Витоша е огромно предимство за София и за младите хора, които могат да спортуват там всеки ден. Нужно е политическа воля, за да се реши този въпрос“, каза тя.

Лечева подчерта и необходимостта от по‑сериозна подкрепа за треньорите и спортните специалисти, като припомни създадената по време на служебния ѝ мандат програма за тяхното финансиране.

Тя коментира и ситуацията във Федерацията по вдигане на тежести, като изрази притеснение от продължаващите конфликти.

"Виждаме как един човек може да саботира подготовката и работата на българските щанги. Надявах се да има повече разум, защото това се отразява на целия български спорт“, заяви председателят на БОК.

Според нея най‑важното е спортните организации и политическите сили да намерят общ подход за развитието на спорта у нас.

"Спортът е изключително силен инструмент – за здравето, възпитанието и образованието на младите хора. Затова всички трябва да работим заедно, за да има ясни резултати през следващите години“, добави Весела Лечева.

