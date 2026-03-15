Таня Гатева: Играем модерен баскетбол, на правилния път сме

Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за жени Таня Гатева е сигурна, че тимът е на правилния път и пред него предстоят още паметни победи.

България има пет победи от пет мача и се класира за втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027.

"Пътят не беше лесен, определено, защото в миналите квалификации се събрахме, когато аз поех в отбора. Започнахме с редица загуби. Аз трябваше да мотивирам отбора, да намеря точните хора, да си направя екип. Това изискаше доста време, но след победата в Унгария се видя, че сме по правилния път. Оттогава само надграждаме и се надявам така да бъде и за в бъдеще. Ние гоним и победа в Черна Гора, която може да ни донесе по-добър жреби в следващите квалификации", сподели тя в интервю за БНТ.

След победата над Украйна наставникът отличи играта на баскетболистките.

"Винаги има какво да надграждаме. Ние играем модерен баскетбол. Играхме доста по-бързо от Украйна. Те не обичат такъв стил на игра. Нашият стил е такъв и трябва да бъде такъв. Има още някои детайли, които трябва да чистим, но това е нещо нормално. В крайна сметка ние се събираме само за девет дена. Имаме пет тренировки. Смятам, че с всеки изминал ден ще ставаме все по-добри и все по-модерни", допълни Гатева.

Според нея младите състезателки имат потенциал да играят редовно за националния отбор.

"Имаме доста подрастващи. Женският баскетбол в България има проблеми, но във всички спортове има проблеми. Има страшно много потенциални момичета, които могат да продължат и да стигнат до женския национален отбор", добави специалистът.

Гатева коментира отговорността да бъде треньор на националния отбор на България.

"За мен е едно голямо предизвикателство. Аз съм щастлива, обичам адреналина. Когато го правиш с голяма любов, няма как да не ти е хубаво. Минах доста пътища трънливи, гледам женския баскетбол от всички страни и смятам, че има шанс всичко да се промени, но и ние самите трябва да се променим. Щастливи сме, искам да се израдваме сега на момента, да сме здрави, да отидем да победим в Черна гора и след това да продължаваме този път към европейското първенство", завърши треньорът.

