България полетя към втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027 (ВИДЕО)

Българският национален отбор за жени си проправи път до втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Белгия, Швеция и Финландия. Селекцията на Таня Гатева постави на колене Украйна след 81:66 в среща от петия кръг в група Е, изиграна в зала "Колодрума", Пловдив. Българките наложиха волята си още на старта и макар че техният съперник показа признаци на живот в хода на мача, това не ги спря да държат съдбата в ръцете си по пътя към петия пореден успех в първия етап в пресявките. По този начин "лъвиците" нанесоха второ последователно поражение на на състава, воден от Евген Мурзин.

В игра за представителния ни тим се завърна Деница Манолова, която не влезе преди три дни.

Така "лъвиците" продължават с пълен актив от пет победи в групата, с което продължават да окупират върха, а украинките се намират на третото място във временното класиране с два успеха и три поражения. Българските националки ще сложат край на първата фаза в квалификациите на 17 март (вторник), когато ще преследват успех и при визитата си на Черна гора, докато бившата съветска република ще бъде гост на Азербайджан.

Солидното представяне в дефанзивен план и бързите атаки, завършени от Борислава Христова и Гергана Иванова, поведоха домакините към шеметни откриващи минути. Тетяна Юркевичус бе единствения светъл лъч в нападение за гостите, но не получи достатъчно подкрепа в това отношение от своите съотборнички и българките отвориха разлика от 12 точки в края на встъпителния период.

„Лъвиците“ спазиха традицията и в началото на следващата десетка, когато погледнаха смело към още по-солидна преднина, изкована от Кайла Хилсман и Христова. Алина Ягупова влезе в действие, опитвайки да даде тон на украинките да надигнат глава. Представителният ни тим обаче рядко трепваше в защита и това бе достатъчно да остави непокътнато двуцифреното си предимство, за да се оттегли в съблекалнята при 48:32.

Карина Константинова, Христова и Хилсман напомниха за мощта на домакините в хода на третата част, тъй като преднината им придоби още по-солидни изражения. Бившата съветска република започна да издиша все повече, а Иванова и Константинова се възползваха, за да извоюват на българките 22-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт „лъвиците“ отново не оставиха съмнения в превъзходството си и довършиха започнатото.

Борислава Христова окрили българките със своите 24 точки и 5 асистенции. Кайла Хилсман също бе на висота, отчитайки се с 21 и 11 борби. Карин Константинова се разписа с 15 точки, Гергана Иванова финишира с 10.

Алина Ягупова отговори за Украйна с 24 точки, 5 борби и 5 асистенци. Тетяна Юркевичус приключи с 13 точки и 9 овладени под двата ринга топки.