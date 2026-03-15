Националният предизборен щаб на БСП - Обединена левица провежда национално съвещание.

Очаква се днес официално да бъдат представени водачите на листи за предстоящите избори на 19 април. Председателят на БСП Крум Зарков ще води листите на социалистите в Бургас, а също и в 24-ти МИР тук, в столицата. На съвещанието днес участват освен от ръководството на БСП, също и техните коалиционни партньори, представители на местната власт, а също и членове и симпатизанти на партията.

По-рано днес лидерът на БСП Крум Зарков говори пред Георги Любенов като заяви, че по срещите си в страната забелязва, че има една консолидация на социалистите и това му дава увереност, че "БСП-Обединена левица" ще намери място в следващото Народно събрание. Крум Зарков каза още, че БСП в момента е в процес на теглене на кредит за финансиране на тази кампания, тъй като държавната субсидия е крайно недостатъчна, затова призова и останалите формации да има прозрачност при техните средства, що се отнася до финансирането на кампанията.

Крум Зарков, председател на БСП:" Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент. "Прогресивна България" и партията на Радев - не е невъзможно да видим социалисти в неговите листи, но в този момент те спират да бъдат социалисти и стават в неговите листи. Ние ще се съсредоточим не към тези, които си отиват. Ние ще се погрижим за тези, които остават. Не познавам партията на Румен Радев. Надявам се в следващите дни тя да бъде изяснена. Има една заявка, която ми се струва адекватна за разрушаване на един политико-олигархично-мафиотски модел."

