Националният предизборен щаб на "БСП - Обединена левица" провежда национално съвещание

Милена Кирова
Всичко от автора
Чете се за: 02:10 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Националният предизборен щаб на БСП - Обединена левица провежда национално съвещание.

Очаква се днес официално да бъдат представени водачите на листи за предстоящите избори на 19 април. Председателят на БСП Крум Зарков ще води листите на социалистите в Бургас, а също и в 24-ти МИР тук, в столицата. На съвещанието днес участват освен от ръководството на БСП, също и техните коалиционни партньори, представители на местната власт, а също и членове и симпатизанти на партията.

По-рано днес лидерът на БСП Крум Зарков говори пред Георги Любенов като заяви, че по срещите си в страната забелязва, че има една консолидация на социалистите и това му дава увереност, че "БСП-Обединена левица" ще намери място в следващото Народно събрание. Крум Зарков каза още, че БСП в момента е в процес на теглене на кредит за финансиране на тази кампания, тъй като държавната субсидия е крайно недостатъчна, затова призова и останалите формации да има прозрачност при техните средства, що се отнася до финансирането на кампанията.

Крум Зарков, председател на БСП:" Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент. "Прогресивна България" и партията на Радев - не е невъзможно да видим социалисти в неговите листи, но в този момент те спират да бъдат социалисти и стават в неговите листи. Ние ще се съсредоточим не към тези, които си отиват. Ние ще се погрижим за тези, които остават. Не познавам партията на Румен Радев. Надявам се в следващите дни тя да бъде изяснена. Има една заявка, която ми се струва адекватна за разрушаване на един политико-олигархично-мафиотски модел."

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова

#"БСП - Обединена левица" #национално съвещание #водачи на листи #избори

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
3
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
4
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
6
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...

Още от: Политика

Коментар на част от политиците за мерките на кабинета
Коментар на част от политиците за мерките на кабинета
До два пъти линията за бедност на човек и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров До два пъти линията за бедност на човек и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров
Чете се за: 01:35 мин.
Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков
Чете се за: 04:02 мин.
Остават 5 дни до началото на предизборната кампания Остават 5 дни до началото на предизборната кампания
Чете се за: 01:00 мин.
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Остават 5 дни до началото на предизборната кампания
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
