Радостин Кишишев: Левски има реален шанс за титлата, но битката с Лудогорец ще е до края

Интересното е, че битката е много оспорвана, независимо че разликата между първия и втория е голяма. Очаквам интересни резултати в следващите един‑два месеца. Това каза бившият български национал Радостин Кишишев в интервю за предаването "Арена спорт“.

Според него борбата за титлата остава интригуваща, въпреки сериозната точкова разлика между първите два отбора в класирането.

Бившият защитник защитавал цветовете на "лъвовете" в 83 двубоя, смята, че Левски има реални шансове да прекъсне хегемонията на Лудогорец, ако успее да запази формата си до края на сезона.

"Още в началото на втория полусезон казах, че ще бъде трудно Левски да удържи аванса си, но вече изминаха доста мачове и те все още са фаворит за титлата. Девет точки преднина е сериозен аванс“, каза той.

По думите му обаче разградчани ще бъдат още по‑опасни до края на кампанията, тъй като вече са извън европейските турнири и ще могат да насочат изцяло вниманието си към първенството.

Кишишев коментира и ролята на останалите водещи отбори.

"ЦСКА е непредвидим отбор - може да постигне силни резултати, но и да загуби неочаквано. ЦСКА 1948 също може да обърка сметките както на Левски, така и на Лудогорец“, добави той.

Бившият национал засегна и темата за работата на новото ръководство на Българския футболен съюз начело с Георги Иванов.

"С бавни темпове се виждат положителни промени. Надявам се в следващата година нещата да придобият още по‑добър облик“, каза Кишишев.

Той приветства и решението за по‑широко налагане на български футболисти в родните клубове.

"Това е положителна стъпка. Когато се купуват само чужденци, младите български играчи губят мотивация“, смята той.

По отношение на националния отбор Кишишев изрази умерен оптимизъм.

"Последните мачове показаха нелоша игра и има положителен ефект от работата на Александър Димитров. Проблемът е, че в момента нямаме достатъчно футболисти на високо европейско ниво“, заяви бившият защитник.

Кишишев се върна и към спомените си от кариерата във Висшата лига с екипа на Чарлтън.

"Имам много силни спомени от онези години – мачовете срещу Арсенал и Манчестър Юнайтед са сред най‑незабравимите. Срещу такива играчи като Бекъм, Бергкамп и Роналдо беше невероятно преживяване“, разказа той.

В края на разговора бившият национал обобщи какво означава футболът за него.

"Футболът беше всичко за мен. Той ми даде всичко, което имам в живота“, каза Радостин Кишишев.

