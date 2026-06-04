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Ирак стигна до равенство в гостуването си на Испания

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
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Европейските шампиони откриха резултата, но азиатците стигнаха до точка.

Испания Ирак
Снимка: БТА
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Приятелската среща между Испания и Ирак завърши при равенство 1:1.

Домакините откриха резултата на стадион "Риасор" в Ла Коруня в 16-ата минута. Феран Торес започна дрибъл от центъра, нахлу в наказателното поле и се разписа с удар по земя в далечния ъгъл.

Гостите възобновиха равенството 11 минути по-късно. Мерчас Доски проби по левия фланг и стреля извън наказателното поле. Защитникът изненада Жоан Гарсия, който не бе добре позициониран.

До края на полувремето Феран Торес бе близо до това да удвои головата си сметка, но Ахмед Басил се справи с изстрела му.

След почивката иберийците бяха по-активни в преден план, но единственият точен изстрел бе на сметката на гостите.

В последния си мач преди началото на световното първенство Ирак ще премери сили с Венецуела в Илинойс, докато "Ла Фурия" ще срещне Перу на стадион "Куаутемок" в Пуебла, Мексико.

#Национален отбор на Испания по футбол

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