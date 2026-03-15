Местни избори във Франция: Какви са нагласите на избирателите

Местни избори се провеждат във Франция. Над 48 милиона избиратели са призовани да гласуват на първия тур тази неделя. Изходът от вота е непредсказуем в големите градове, включително в столицата Париж. За фаворити за кметския пост са сочени министърът на културата Рашида Дати и социалистът Еманюел Грегоар. Погледите отново са насочени към представянето на кандидатите на крайната десница.

Местните избори във Франция са основният тест за нагласите на французите преди най-важните избори - тези за президент догодина. И докато днес на първи тур основните битки ще бъдат в градове като Марсилия, Ница и Тулон, където крайно-дясното има възможност, според сондажите, да спечели кметско място, то в Париж случаят е особено интересен. Кметът Ан Идалго, която обяви, че няма да се кандидатира за трети мандат, има наследство, което разделя парижани.

Андре: "Що се отнася до Париж, като жител на 19-и район, считам, че основният проблем е автомобилният трафик. Всичко, което е направено за велосипедите, е било лошо проектирано, неправилно разбрано и недобре обмислено – вече е невъзможно да се прибереш у дома в 19-и район." Гио Едвиж: "Аз съм за хармоничен и гостоприемен живот, за една отворена страна, изобщо не съм фокусирана върху въпросите за сигурността, но в някои квартали това е проблем, който трябва да се вземе под внимание." Мари Жоливе:"Днес предизвикателството е левицата да се обедини и да покаже своята сила на местно ниво, за да не позволи на крайната десница да дойде на власт." Гийом Фафиот: "Не знам дали тези общински избори наистина имат национално значение, защото във Франция имаме склонност да смесваме различните избори. А общинските избори все пак са свързани с местното ниво, затова мисля, че трябва да се разглеждат именно в този контекст. Националните въпроси ще бъдат на дневен ред догодина с президентските избори."

Втория тур на местните избори следващата неделя ще потвърди дали партиите ще направят бараш срещу крайната десница. Сондажи показват, че едва 8% от французите гласуват според партийна принадлежност. За тях по-скоро е важно доверието в личността на кмета. Михаил Иванов, предаде от Париж.

