Жители на "Суходол" на протест, искат трафикът да бъде изведен от квартала

Протест в столичния квартал "Суходол" тази вечер срещу лошото състояние на околовръстния път, както и срещу тежкия трафик в района. От Столичната община заявиха, че вече са планирали мерки трафикът да бъде изнесен от квартала. Започват и текущи ремонти на пътя.

Жителите на Суходол блокираха околовръстния път на столицата тази вечер в знак на протест и настояха за промени в организацията на движението, така че денонощният транзитен трафик да не минава през квартала им.

А дотогава да бъдат предприети спешни мерки за обезопасяване на проблемните участъци , като се ограничи скоростта и се засили контрола и видеонаблюдението.

Кристиян Миланов, организатор на протеста: "Причината за протеста е обезобразеното околовръстно ,на което не се обръща внимание.Това води до огромни тапи в квартала. Ние страдам от огромен трафик, най-големият в България и това трябва да бъде спряно на момента от компетентните органи." Ивелин Добриков: "Няма въобще да чакаме. Децата ни не могат да отидат на училище, сами не могат да отидат до магазина, а камо ли да ги пуснем да си играят. И не е проблемът само в трафика. Проблемът е, че и паркове и градинки, всичко е занемарено. Все едно ,че този квартал не съществува на картата. По възможно най-бързия начин това трябва да се регулира. Не може да си живее така. Търпяхме достатъчно много време.

От Столичната община обещаха конкретни мерки за реорганизация на движението през Суходол и изнасяне на трафика от квартала.

Никола Лютов, зам.- кмет по строителството, СО: "Ние ще извършим текущи ремонти на трасето, ще осигурим неговата проходимост. Това обаче лекува симптома, а не решава проблема. за да излекуваме болестта трябва да видим изградено Околовръстно шосе на София, което предвижда проходимост на повече коли, отколкото например ждрелото на Кресна."

От АПИ съобщават, че предвиждат доизграждане и реконструкция на въпросните участъци, като се подготвят обществени поръчки за избор на изпълнители за проектиране, строителство и строителен надзор.