Удължителното действие на Бюджет 2025 ще бъде готово до дни и внесено в парламента

Николай Минков от Николай Минков
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Удължителното действие на Бюджет 2025 ще бъде готово до дни и внесено в парламента. Това съобщи служебният финансов министър Георги Клисурси. Той увери, че ще се запази 5-процентната индексация на заплатите на заетите в държавния сектор.

Само за седмица с 1 евро е поевтиняла потребителската кошница, съобщи шефът на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото Владимир Иванов.

На 31 март изтича срокът, в който се прилага удълженото действие на Бюджет 2025. За да не бъдат блокирани плащанията в държавата, служебната власт предприема мерки.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "До няколко дни ще разберете кога ще внесем втория удължителен закон за бюджета в НС. Мога да ви уверя, че 5% индексация за инфлация на работещите в държавния сектор остава както е в сега действащия закон."

Разкритикува бюджетните изпълнители, които все още не са индексирали заплатите.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Истината е, че много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличили заплатите на служителите дори с тези 5% със задна дата от 1 януари. Така че, по-скоро, тук аз призовавам всички ръководители на ведомства и държавни структури да въведат и сега предвиденото увеличение".

Клисурски ще разпореди всички негови заместник-министри да си включат в работата на Координационния център за въвеждане на еврото. Той призова контролните органи към ефективни действия.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Към колегите от изпълнителната власт - НАП, Агенцията по храните и други - от вас ще изискваме действия, както и до сега, които са ефективни и правилни. Очакваме проверките да продължат в пълна сила, не само като количество, но и като качество. Проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не затормозяващи и ненужни там, където няма проблем. Към колегите от независимите регулатори - БНБ, КЗП, КЗК - на вас, разбира се, по закон не мога да ви нареждам, но от МС очакваме от вас същата висота на работата, не аз всъщност, и не МС, гражданите го очакват. Въвеждането на еврото е процес, в който държавата ще защити гражданите, служебното правителство ще работи неуморно, заедно с регулаторите, за да бъде процесът по въвеждане на еврото успешен и ползотворен за всички български граждани."

Процесът по преминаване към единната европейска валута върви по план. 86% от левовата наличност вече е изтеглена от обръщение. Остават около 4,4 млрд. лева в българските граждани.

За една година потребителската кошница се е повишила с 5 евро, въпреки че за последния месец тя намалява с 1 евро.

Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото: "Потребителската кошница миналата година по това време е била 52 евро, сега към момента е 57 евро. Към момента имаме потребителска кошница, която намалява за сравнение с предходната седмица с 1 евро при основните 27 хранителни продукта и в момента е на стойност 57 евро, миналата седмица беше 58 евро."

От октомври досега НАП е извършила над 9570 проверки, констатирала е 547 нарушения за близо 404 000 евро.

