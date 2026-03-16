Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов

Доналд Тръмп заяви, че е имал разговори с Иран, но че Техеран не е готов да сложи край на войната.



Президентът на Съединените щати предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток. Американският лидер изрази тази позиция в интервю за в. "Файненшъл таймс".

Япония обяви, че не предвижда операция за морската сигурност след искането на Тръмп към съюзниците на Вашингтон да се включат в гарантирането на безопасно корабоплаване. Иран обвини Израел, че извършва военни престъпления и екоцид заради израелските удари срещу петролни съоръжения.

Израел извърши нова вълна удари срещу Техеран. Заради инцидент с дрон временно бяха спрени полетите на международното летище в Дубай.