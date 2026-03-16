Валери Жаблянов: БСП тръгва към изборите с цел максимално добър резултат

БСП се стреми към „максимално добър резултат“ на предстоящите избори и е готова за диалог с различни политически сили след вота. Това заяви в „Денят започва“ членът на Изпълнителното бюро на партията Валери Жаблянов.

По повод информацията, че кампанията може да се финансира с кредити, Жаблянов коментира, че подобна практика не е необичайна.

„Нормална ситуация ли е? Защо да не е нормална? Много хора имат кредити, връщат ги, взимат нови, имат по няколко лизинга. В съвременния финансов капитализъм е така – никой не разполага с точните пари, които е изработил , получава други, връща след време. Има някои, които остават вечни длъжници.“

Според него финансовото състояние на партията е вътрешнопартийна тема. По думите му предишното ръководство е успяло до голяма степен да стабилизира БСП финансово след сложен период от избори през няколко месеца и не добри резултати на тях.

Той посочи, че основната задача на БСП в момента е постигането на силен изборен резултат.