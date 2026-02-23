БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Иран: Преговорите имат шанс, но иранците никога не са капитулирали в своята история

Мартин Гицов
По света
Снимка: БТА
Иран предупреди, че ще отговори със сила на евентуални американски удари, дори и те да бъдат с ограничен характер.

Нови преговори по ядрената програма на Техеран са насрочени за четвъртък в Женева. Вашингтон струпа огромна военна мощ и даде срок от 10-15 дни за постигане на споразумение. Според Ню Йорк Таймс Съединените щати планират първо целенасочени удари, а при липса на резултат и мащабна кампания за сваляне на режима. Техеран изрази склонност към компромиси в замяна на отмяна на санкции и признаване на правото му да обогатява уран. Преговорите имат шанс, но иранците никога не са капитулирали в своята история, предупреждава Иран.

