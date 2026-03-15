Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за...
Ракетна атака срещу летището в Багдад рани петима души

ракетна атака летището багдад рани петима души
Пет ракети удариха международното летище в Багдад в неделя, ранени са петима души - четирима служители и охранители и един инженер, съобщи медийната клетка за сигурност на иракското правителство. Силите за сигурност са иззели пусковата площадка в района Ал-Радваният, югозападно от столицата, а три дрона са свалени в близост до летището.

Освен летището ракети са поразили и инсталация за опресняване на вода, а други са паднали край затвор със заподозрени от "Ислямска държава" (ИД) и иракска авиобаза до американско дипломатическо съоръжение. Министерството на правосъдието предупреди по-рано, че атаките застрашават сигурността на затвора Ал-Карх, в който се намират хиляди заподозрени от ИД, прехвърлени наскоро от Сирия.

Атаката е поредната в серия от ежедневни удари на проирански групировки срещу американски съоръжения в Ирак. В събота дрон порази американското посолство в Багдад, а трима ирански бойци бяха убити при удари, приписвани на САЩ. От началото на близкоизточната война Ирак е затворил въздушното си пространство и е преустановил въздушното движение в страната.

ТОП 24

Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
1
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на...
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
2
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи заради скъпите горива
3
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи...
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток
4
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в...
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
5
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи...
Раздават наградите "Оскар" за 98-и път
6
Раздават наградите "Оскар" за 98-и път

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
4
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Близък изток

"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
Чете се за: 05:10 мин.
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
10629
Чете се за: 04:17 мин.
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 01:07 мин.
Силна пясъчна буря отнесе палатков лагер в Газа (СНИМКИ) Силна пясъчна буря отнесе палатков лагер в Газа (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
8074
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за изборите на 19 април
Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни...
Чете се за: 16:07 мин.
Политика
Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Полицаи от Карлово задържаха мъж, нанесъл материални щети по...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Холивуд се готви за нощта на наградите "Оскар"
Чете се за: 03:22 мин.
САЩ и Канада
