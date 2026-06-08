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Нетаняху направи обръщание към нацията, в което заяви, че Иран и "Хизбула" са по-слаби от всякога

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 05:52 мин.
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Бенямин Нетаняху
Снимка: БТА
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Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху се обърна към израелската общественост по повод събитията от последните 24 часа, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Първо, Нетаняху припомни израелските удари срещу Иран през изминалата година и заяви: "Иран няма да разполага с ядрени оръжия". След това той сравни израелските удари срещу Иран с атаките срещу проиранското шиитско въоръжено движение "Хизбула", като заяви, че терористичната организация е планирала да нападне Галилея (в Северен Израел) с хиляди терористи и едновременно с това да опустоши израелските градове с 150 000 ракети и снаряди.

Израел обаче е предотвратил тази заплаха и продължава да унищожава "цялата им терористична инфраструктура в зоната за сигурност, включително огромните подземни съоръжения в хребета Бофор".

"Иран и "Хизбула" са по-слаби от всякога", заяви Нетаняху, "а ние сме по-силни от всякога - но борбата ни с тях все още не е приключила". "Както правя от десетилетия ... твърдо отстоявам правото ни да действаме срещу враговете си. Това е, което направихме и сега", подчерта той.

"Те си мислеха, че ще обстрелват Израел от територията на Ливан и от Иран - а ние няма да реагираме. Това не се случи и няма да се случи", добави той.

"След като "Хизбула" стреля по израелска територия, аз наредих на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да нанесат удари по терористични цели в Бейрут и да ликвидират оперативните лица на "Хизбула" там. Ние го направихме", заяви Нетаняху.

"След като Иран нападна Израел, аз разпоредих на израелските въоръжени сили да нанесат удари по военни и икономически цели в целия Иран. И ние го направихме", продължи той.

След това израелският премиер заяви, че Иран е преустановил ракетните си атаки срещу Израел, защото Израел е нанесъл удари в отговор. "Ако терористичният режим в Иран допусне грешката да възобнови атаките си срещу нас - ще отговорим със сила", обеща той. "Израел има пълното право на самоотбрана и ние го упражняваме, когато е необходимо", подчерта Нетаняху.

Междувременно Нетаняху потвърди, че след конфронтацията през изминалата нощ военните действия с Иран са били прекратени. Във видеообръщение израелският премиер заяви, че Техеран е прекратил огъня и добави, че ако Иран допусне грешка и отново атакува Израел, страната му ще отговори с пълна сила, отбелязва ДПА.

Израел и Иран си размениха удари за първи път откакто през април влезе в сила примирие, след като снощи Иран изстреля ракети срещу територията на Израел, а Израел отвърна на удара.

Днес следобед военното ръководство на Иран обяви, че атаките срещу Израел са приключили. В изявление, излъчено по държавното радио, военните заявиха, че Ислямската република е нанесла "болезнен ответен удар" на Израел и обяви прекратяването на военните си операции.

По-рано днес след взаимните удари между Израел и Иран президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обадил на Нетаняху, съобщи пред Франс прес представител на Белия дом.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" (Truth Social) Тръмп призова и двете страни незабавно да прекратят военните действия помежду си.

През последните седмици отношенията между Тръмп и Нетаняху се обтегнаха, след като американският президент стигна дотам, че по време на неотдавнашен телефонен разговор е нарекъл израелския премиер "напълно луд". Тръмп потвърди това в интервю за в. "Ню Йорк Пост".

Вчера в интервю за американския новинарски уебсайт "Аксиос" Тръмп предупреди израелския премиер да не предприема никакви ответни действия след ракетните удари на Иран. "Ще се обадя на Биби веднага, за да му кажа да не отвръща. Израел нанесе своя удар, Иран нанесе своя удар. Няма нужда от още един", подчерта той.

Възобновяването на военните действия не е по вкуса на Тръмп, който отдавна обещава да бъде сключено споразумение, което да сложи край веднъж завинаги на конфликта, започнал на 28 февруари, който е изключително непопулярен сред американците.

От израелска страна Нетаняху е под натиск да поддържа твърда позиция по отношение на Иран.

В публикувано вчера интервю за в. "Файненшъл таймс" Тръмп заяви, че израелският лидер трябва да приеме всяко споразумение, договорено от Вашингтон с Иран. "Той няма никакъв избор", заяви Тръмп. "Аз съм този, който решава. Аз решавам всичко. Той не решава", подчерта Тръмп.

#„Хизбула“ #Бенамян Нетаняху #Иран #Израел

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