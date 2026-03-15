За година българите губят по 300 евро заради изхвърлена храна

Колко храна изхвърляме? Според еколога Асен Ненов, един българин изхвърля средно около 40 кг. хранителен отпадък годишно. Освен, че са опасни за околната среда при неправилно съхранение, отпадъчните храни са и сериозен разход за домакинствата и бизнеса.

Презапасяване и пазаруване в големи количества, а често и лошо съхранение на продуктите логично водят до изхвърляне на голямо количество храна, което, според изчисленията на еколога Асен Ненов, е сериозна сума.

Асен Ненов, еколог: "Изчислено е, че за домакинствата на човек на година губим, всеки един от нас, по около 300 евро." Петрана Кимчева: "Много са, защото на фона на това, което получаваме, 300 евро така да загубим за храна. Извинявайте, обаче това е храната за три месеца. Да не е за три, за два."

Петрана Кимчева от Благоевград пазарува редовно. Готви вкъщи в малки количества. Въпреки това признава, че често изхвърля храна или застояли продукти.

Петрана Кимчева: "Събирам го в найлонова торбичка и го изхвърлям в контейнера, който ми е пред кооперацията."

Всеки един от нас изхвърля над 41 кг хранителни отпадъци за година. Това означава, че над 26 милиона килограма храна годишно отиват на боклука. Един от най-ефективните начини за справяне с органичните отпадъци е компостирането. Така изхвърлените хранителните продукти се превръщат в храна за почвата. В Благоевград въвеждат специални контейнери. А в едно училище в града вече има такава практика.

Екатерина Атанасова, зам.-директор на 8 СУ „Арсений Костенцев“ – Благоевград: "След като се нахранят, учениците отделят хранителните отпадъци в специални кофи и пластамасата, която е останала, в кошове за пластмаса." Петрана Кимчева: "Много се радвам, че в Благоевград ще има такива контейнери, където ще може да си изхвърляме храната, защото не можем да преценим колко да сготвим." Недко Ангелов, кмет на село Покровник: "Малко гледат стока вече. Много малко, така че храната се хвърля в контейнерите. Хубаво е да има."

Намаляването на хранителните отпадъци е едновременно екологична и икономическа мярка. По-доброто планиране на покупките, правилното съхранение на храната и компостирането могат значително да намалят както разходите на домакинствата, така и натиска върху околната среда.