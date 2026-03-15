Давид Иванов: Мога да спечеля медал от олимпийски игри

Сякаш в последните години свикнахме с дефицита на български спортни успехи. В днешни времена едно младо и изключително талантливо поколение, в няколко вида спорт, се опитва да върне имиджа на България на световната карта. И доказателство за това е десетката за спортист №1 на България. В нея доминират атлети, които нямат навършени и 25 години.

Героят в това видео е само на 18, и допреди седмица малцина, може би и дори само по-тясно свързаните с спортната гимнастика в България, познаваха Давид Иванов. Момчето, което влезе в историята на този спорт у нас с първия златен медал от Световната купа на кон с гривни. Да, успехите те правят популярен, но каква е цената?

"От понеделник до петък съм в залата от 9:00 часа сутринта до 8:00 часа вечерта и в събота съм в залата от 7:00 часа сутринта до 4:00 часа тренирам и тогава си тръгвам. Сравнително много е, обаче аз имам моята цел", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

През 2020 г. Давид заминава за Великобритания. През последните години той тренира в една зала и черпи опит от най-великия британски гимнастик, Макс Уитлок.

"За мен е малко по-лудо, как през 2019 г. го гледах на световното и тогава си мислих, как е толкова добър. Сега, 5-6 години по-късно, съм в една зала с него и си говорим и тренираме заедно. Това е малко лудост. Аз съм го питал за съвети, като става въпрос за гимнастиката. Той не казва много, обаче винаги казва едно нещо - "Не го мисли много." Това му е най-големият съвет", разказа българският гимнастик.

Според него участието на повече уреди ще му донесе допълнителен опит

"Искам да се класирам за световното. Оставят няколко Световни купи и топ 8, ако не се е лъжа, отива на световното първенство. След Световната купа в Баку започнах да играя повече уреди, за да има повече оценки за отбора и защото трупам опит на повече уреди. Надявам се на европейското да се представя добре", добави Иванов.

Голямата цял пред Давид са Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"Ако се класирам за Олимпиадата, дай Боже, там всичко може да стане. Ако отида на Олимпиадата и направя добра работа, никога нищо не се знае. Мога да взема медал, може да е злато, може да е финал. Моят треньор, още от миналото година е направил целия план за 2028 г. Тези състезания ги ползвам, за да се подобрявам. Винаги най-голямата цяла е тази Олимпиада. Имам сравнително добър шанс да се класирам за Олимпиадата", допълни Иванов.

