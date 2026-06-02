Божидар Саръбоюков отново ще премери сили с елита на световния скок на дължина в Рим

Най-добрият български атлет за 2025 година Божидар Саръбоюков ще направи поредна важна крачка в развитието си на международната сцена с участие в турнира от Диамантената лига в Рим на 4 юни.

Италианската столица традиционно приема една от най-престижните надпревари в световната атлетика, а през годините именно там редица български състезатели са оставяли ярка следа със силни представяния и рекордни резултати.

За Саръбоюков това ще бъде трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българинът започна впечатляващо кампанията си, след като завърши на второ място в Шанхай с резултат от 8.07 метра. Впоследствие той се класира трети в Сямън, където постигна личен рекорд за сезона от 8.29 метра.

Европейският шампион в скока на дължина в зала отново ще се изправи срещу част от най-силните състезатели в дисциплината - олимпийски, световни и континентални медалисти, което превръща надпреварата в пореден сериозен тест за българския талант.

След успешното начало на сезона Саръбоюков ще търси ново силно представяне и затвърждаване на мястото си сред водещите имена в световния скок на дължина.