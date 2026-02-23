Красимир Инински: Затвърждаваме, че Купа "Странджа" е на-силният турнир в света

Красимир Инински смята, че Купата на Странджа е най-силният турнир в света. Според президента на Българската федерация по бокс това се случва за пореден път. 77-то издание на надпреварата започна днес, той допълни, че надпреварата въвежда боксьорите в бойна форма, превръщайки го в едно малко световно първенство.

Ето какви бяха думите на Инински пред БНТ:

„Този турнир въвежда боксьорите в бойна форма, така че тепърва предстои най-доброто. Това е едно малко световно първенство. Затвърждаваме това, че турнирът е най-силният в света“, каза Инински.

