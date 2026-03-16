674 атлети от 118 страни ще стартират на световното по лека атлетика в зала, сред тях петима българи

Световното първенство в зала ще се проведе на 20-22 март в Торун, Полша и Световната атлетика публикува окончателните заявки за състезанието, в което ще стартират 674 атлети от 118 страни.

Пет български атлети ще участват. Това са Христо Илиев и Никола Караманолов на 60 м, Станислав Станков на 60 м с препятствия, Божидар Саръбоюков на скок дължина и Александра Начева на троен скок.

Саръбоюков е водач на световната ранглиста на скок дължина с националния си рекорд от 8.45.

Илиев доведе националния рекорд на 60 м до 6.51 и в топ 10 на най-бързите в предварителните заявки, а Караманолов подобри личния си рекод на 6.60.

Александра Начева се завърна към състезания след тежка контузия през 2024-а, но потенциалът й е също за призово класиране.

Преди пет години през 2021-а Станислав Станков бе полуфиналист на европейско първенство на 60 м с препятствия в зала, а сега ще гони подобно класиране в тежката конкуренция на световния шампионат.

БНТ 3 ще излъчи световното първенство в Торун пряко.