БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

674 атлети от 118 страни ще стартират на световното по лека атлетика в зала, сред тях петима българи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Гледайте световното първенство в Торун от 20 до 22 март по БНТ 3.

674 атлети от 118 страни ще стартират на световното по лека атлетика в зала, сред тях петима българи
Слушай новината

Световното първенство в зала ще се проведе на 20-22 март в Торун, Полша и Световната атлетика публикува окончателните заявки за състезанието, в което ще стартират 674 атлети от 118 страни.

Пет български атлети ще участват. Това са Христо Илиев и Никола Караманолов на 60 м, Станислав Станков на 60 м с препятствия, Божидар Саръбоюков на скок дължина и Александра Начева на троен скок.

Саръбоюков е водач на световната ранглиста на скок дължина с националния си рекорд от 8.45.

Илиев доведе националния рекорд на 60 м до 6.51 и в топ 10 на най-бързите в предварителните заявки, а Караманолов подобри личния си рекод на 6.60.

Александра Начева се завърна към състезания след тежка контузия през 2024-а, но потенциалът й е също за призово класиране.

Преди пет години през 2021-а Станислав Станков бе полуфиналист на европейско първенство на 60 м с препятствия в зала, а сега ще гони подобно класиране в тежката конкуренция на световния шампионат.

БНТ 3 ще излъчи световното първенство в Торун пряко.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ