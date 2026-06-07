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Васил Антонов постави нов национален рекорд на 400 метра за юноши до 18 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Атлетът покри норматив за световното първенство до 20 години в Орегон (САЩ).

Васил Антонов
Снимка: БТА
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Васил Антонов (Радуканови, Видин) постави нов национален рекорд на 400 метра за юноши под 18 години - 47.34 секунди по време на Държавното първенство по лека атлетика в София.

Той завоюва националната титла и покри норматив за световното първенство до 20 години в Орегон (САЩ).

Стилиян Панев (Бургас 98) покри норматива на 400 метра за участие на Еврошампионата за юноши и девойки под 18 години - Риети 2026. Той постигна 48.58 секунди.

Шампионите от първия ден на Националния шампионат за юноши и девойки под 18 години:

100 метра - Дилян Чернополски (Евър) 10.61, Мирела Минчева (Добруджа) 12.27
400 метра - Васил Антонов (Радуканови, Видин) 47.34 (национален рекорд),
Евгения Стоименова (СКЛА Михаил Желев) 56.58
1500 метра, Ангел Дарандашев (Атлетик 90, Луковит) 4:08.00,
Жаклин Желева (СКЛА Михаил Желев) 4:43.09
110 метра с препятствия - Никола Петков (Бургас 98) 13.49,
100 метра с препятствия - Емили Кирякова (Супер Спорт-Варна) 14.09
2000 метра с препятствия - Боян Вучков (Атлетик 90-Луковит) 6:22.09,
Никол Минчева (Берое) 7:22.98
4х100 метра -Радуканови-Видин 43.60, Ивет Лалова Спринт Академи 49.19
Троен скок - Борис Хаджитодоров (Павел Павлов-Враца) 13.92,
Сияна Стоянова (Радио 999) 12.09
Овчарски скок - Боян Захариев (Дунав) 4.00, Гергана Георгиева (Бургас 98) 3.20
Диск - Димитър Стефанов (СКЛА Михаил Желев) 50.82,
Стефани Димитрова (Виктория-Варна) 41.60
Чук - Ивилин Колев (Атлет-Карнобат) 54.21,
Теодора Андреева (Черно море 2005-Балчик) 58.31

#Васил Антонов

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