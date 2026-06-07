Васил Антонов постави нов национален рекорд на 400 метра за юноши до 18 г.

Васил Антонов (Радуканови, Видин) постави нов национален рекорд на 400 метра за юноши под 18 години - 47.34 секунди по време на Държавното първенство по лека атлетика в София.

Той завоюва националната титла и покри норматив за световното първенство до 20 години в Орегон (САЩ).

Стилиян Панев (Бургас 98) покри норматива на 400 метра за участие на Еврошампионата за юноши и девойки под 18 години - Риети 2026. Той постигна 48.58 секунди.

Шампионите от първия ден на Националния шампионат за юноши и девойки под 18 години:

100 метра - Дилян Чернополски (Евър) 10.61, Мирела Минчева (Добруджа) 12.27

400 метра - Васил Антонов (Радуканови, Видин) 47.34 (национален рекорд),

Евгения Стоименова (СКЛА Михаил Желев) 56.58

1500 метра, Ангел Дарандашев (Атлетик 90, Луковит) 4:08.00,

Жаклин Желева (СКЛА Михаил Желев) 4:43.09

110 метра с препятствия - Никола Петков (Бургас 98) 13.49,

100 метра с препятствия - Емили Кирякова (Супер Спорт-Варна) 14.09

2000 метра с препятствия - Боян Вучков (Атлетик 90-Луковит) 6:22.09,

Никол Минчева (Берое) 7:22.98

4х100 метра -Радуканови-Видин 43.60, Ивет Лалова Спринт Академи 49.19

Троен скок - Борис Хаджитодоров (Павел Павлов-Враца) 13.92,

Сияна Стоянова (Радио 999) 12.09

Овчарски скок - Боян Захариев (Дунав) 4.00, Гергана Георгиева (Бургас 98) 3.20

Диск - Димитър Стефанов (СКЛА Михаил Желев) 50.82,

Стефани Димитрова (Виктория-Варна) 41.60

Чук - Ивилин Колев (Атлет-Карнобат) 54.21,

Теодора Андреева (Черно море 2005-Балчик) 58.31