Божидар Саръбоюков: Имах да си връщам точно в Рим, сега е време за личен рекорд

Големият талант на България в леката атлетика - Божидар Саръбоюков, се превърна в първия български атлет при мъжете, който печели състезание от Диамантената лига. Той спечели скока на дължина.

Талантът от Харманли стана №1 с последния си опит, когато се приземи на 8.26 м. За него състезанието в Рим беше по-специално, след като именно в италианската столица се контузи преди година.

“Може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. Не от резултата, защото това не са цифрите, които гоня. Доволен съм, че се преборих и показах спортната злоба. Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига. Дано това ми е на късмет, защото миналата година се контузих тук и имах да си връщам”, каза Саръбоюков.

Лекоатлетът посочи целите си до края на сезона.