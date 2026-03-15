Малшанс лиши Валентин Андреев от добро представяне на европейското по хвърляне на чук

Валентин Андреев не успя да се представи силно на европейското първенство по хвърляне на чук за младежи до 23 години в Никозия. Българинът напусна състезанието още при първия си опит, а причината бе силен дъжд, който наводни сектора. Това доведе до падане на лекоатлета и напускане на състезанието.

Впоследствие се оказа, че той е получил контузия. Утре Андреев ще премине медицински прегледи, за да се установи колко е тежка контузията му.

Останалите състезатели, водени от Андриан Андреев, се представиха достойно в силната конкуренция. При младежите до 23 години на диск Симеон Касълс зае 13-о място с 45.93 метра, на гюле Тодор Петров е 14-и с 15.52, а на чук Преслав Вълев се нареди на 14-а позиция с 56.90 метра.