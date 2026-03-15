БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Малшанс лиши Валентин Андреев от добро представяне на европейското по хвърляне на чук

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Българинът падна още при първия си опит на шампионата в Никозия.

Валентин Андреев
Снимка: БТА
Слушай новината

Валентин Андреев не успя да се представи силно на европейското първенство по хвърляне на чук за младежи до 23 години в Никозия. Българинът напусна състезанието още при първия си опит, а причината бе силен дъжд, който наводни сектора. Това доведе до падане на лекоатлета и напускане на състезанието.

Впоследствие се оказа, че той е получил контузия. Утре Андреев ще премине медицински прегледи, за да се установи колко е тежка контузията му.

Останалите състезатели, водени от Андриан Андреев, се представиха достойно в силната конкуренция. При младежите до 23 години на диск Симеон Касълс зае 13-о място с 45.93 метра, на гюле Тодор Петров е 14-и с 15.52, а на чук Преслав Вълев се нареди на 14-а позиция с 56.90 метра.

#европейско първенство по хвъляне на чук в Никозия 2026 г. #Валентин Андреев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ