Люис Хамилтън поведе двойния триумф на Ферари във втората тренировка в Монако

Люис Хамилтън записа най-добро време във втората свободна тренировка преди Гран при на Монако, след като изведе Ферари до ново силно представяне по улиците на Монте Карло.

Седемкратният световен шампион завъртя най-бързата обиколка за 1:13.026 минути и оглави класирането, след като по-рано през деня неговият съотборник Шарл Льоклер беше най-бърз в първата сесия.

Монегаскът остана втори във втората тренировка, изоставайки с 0.111 секунди от Хамилтън. Така пилотите на Скудерията затвърдиха отличното си темпо преди съботната квалификация на една от най-важните писти в календара на Формула 1.

Трето време даде световният шампион Макс Ферстапен с Ред Бул. Нидерландецът завърши на 0.168 секунди зад лидера и отново демонстрира, че ще бъде сред основните претенденти за челните позиции през уикенда.

Следващите места заеха пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Кими Антонели, докато Исак Хаджар се нареди шести. Оскар Пиастри с МакЛарън завърши седми, а съотборникът му и действащ световен шампион Ландо Норис имаше сериозни затруднения и остана едва 19-и.

Състезателният уикенд в Монако продължава в събота с третата свободна тренировка от 13:30 часа българско време. Квалификацията е от 17:00 часа, а надпреварата за Голямата награда на Монако ще стартира в неделя от 16:00 часа.