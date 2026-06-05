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Сребърен медал за Християн Георгиев на "Купата на Президента" в Германия

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Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
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След състезанието Християн Георгиев отпътува директно за Рим, където ще играе в турнира от сериите Гран При.

Християн Георгиев
Снимка: БФ Таекуондо
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Отличен старт за българските таекуондисти в Германия. В първия ден от международния турнир "Купата на Президента", Християн Георгиев се представи отлично в категория до 54 кг. Той стартира с победи над състезатели от Венецуела, Беларус и Франция, и заслужено достигна до финала.

В решителния мач Християн загуби от представител на Полша и спечели сребърния медал.

Останалите ни състезатели в днешния ден - Александра Георгиева, Дея Пеева и Теодора Маринова, загубиха в първите си срещи

В неделя Стефан Стаменов и Ерика Карабелева ще излязат на татамито. Треньор на отбора за "Купата на Президента" е Венцислав Соколов.

След състезанието в Германия Християн Георгиев отпътува директно за Рим, където ще играе в турнира от сериите Гран При с участието на 32-мата най-добри състезатели в света.

Другият ни представител в Рим е Станислав Митков, а треньор на отбора за Гран При е Фарзад Золхгадри.

#Християн Георгиев #БФ Таекуондо #таекуондо

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