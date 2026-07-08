Христиaн Господинов донесе световната титла за България на Световната купа „Варна“ по карате киокушин

Българският състезател Христиaн Господинов спечели световната титла и златния медал за България на Световната купа „Варна“ по карате киокушин, която се проведе на 7 юли в рамките на юбилейния 20-и Международен лагер по бойни изкуства.

Страната ни приключи участието си с общо 13 отличия – 1 златен, 3 сребърни и 9 бронзови медала, което донесе на България третото място в крайното отборно класиране на един от най-престижните международни турнири по киокушин.

Големият български шампион стана Христиан Господинов от Бургас, който триумфира при юношите на възраст 16–17 години в категория до 75 кг. Финалът предложи изцяло български сблъсък, след като Господинов се изправи срещу Денислав Илиев, който заслужи сребърния медал.

Още два сребърни медала за България спечелиха Дарина Дойнова и Виктор Колев, с което общият брой на вицешампионските отличия достигна три.

С бронзови медали от Световната купа „Варна“ си тръгнаха Благовеста Митровска, Далия Стоянова, Георгия Богословова, Стоян Саваков, Рая Иванова, Гергана Маринова, Никола Михайлов, Виктор Василев и Мариан Балабанов.

В крайното отборно класиране България зае третото място с 13 медала (1 златен, 3 сребърни и 9 бронзови). Победител стана Казахстан с общо 27 отличия (11 златни, 6 сребърни и 10 бронзови), а Полша се нареди на трета позиция с общо 9 медала - 3 златни, 3 сребърни и 3 бронзови.

Световната купа „Варна“ за поредна година се утвърди като едно от най-престижните международни спортни състезания. Тя събра 436 състезатели от 25 държави и беше сред акцентите в програмата на 20-ия Международен лагер по бойни изкуства, който се провежда в момента край Варна и ще продължи до края на седмицата.