България отстъпи на Словения в отборната надпревара на европейското първенство по джудо за кадети

Българският национален отбор загуби от Словения с 3:4 в първия си двубой от отборната надпревара на европейското първенство по джудо за кадети, което се провежда в Гран Канария, Испания.

Точки за българския тим донесоха Мария Черкелиева (над 63 кг), Цветомир Вълков (над 81 кг) и София Маврова (48 кг). В състава на националния отбор бяха още Иван Николчев (81 кг), Махмуд Жаафар (60 кг) и Андреа Стоева (63 кг).

Словения, която ден по-рано оглави класирането по медали в индивидуалната надпревара с три златни и едно сребърно отличие, завоюва бронзовите медали в отборния турнир. Другият бронз остана за Грузия, а европейски отборен шампион стана Франция.

Българските джудисти приключиха участието си на европейското първенство с четири отличия в индивидуалните категории. Европейски титли спечелиха Иван Николчев (73 кг) и Цветомир Вълков (над 90 кг), а София Маврова (44 кг) и Махмуд Жаафар (60 кг) заслужиха бронзови медали.

С това представяне България завърши на престижното трето място в класирането по медали на шампионата.