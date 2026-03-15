БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Успешно представяне за българите на Балканиадата по спортно ходене в Измир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Мария Ангелова постави национален рекорд.

Успешно представяне за българите на Балканиадата по спортно ходене в Измир
Слушай новината

Успешно се представиха българските състезатели на Балканиадата по спортно ходене в Измир (Турция).

Девойките до 18 години Екатерина Павлова и Йонна Радославова се наредиха трети в отборната надпревара на 5 км, като бяха изпреварени само от представителките на Украйна и Турция. Двете атлетки се наредиха седма и осма със съответно 29:56 и 30:54 минути.

Мария Ангелова се класира пета на 21 километра при жените и регистрира национален рекорд - 2.02:39 часа.

Ашкън Али стана седми на 10 км при юношите до 20 години с 55:39 минути.

Лазарина Христова и Пламена Георгиева завършиха съответно 10-а и 11-а на 10 км при девойките до 20 години, съобщиха от БФЛА.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ