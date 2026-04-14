Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн

Петима са задържани след разкрита нова схема за купуване на гласове. Това обяви във Фейсбук профила си и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Той уточнява, че този път плащането става онлайн през популярна платформа за онлайн разплащане. По време на разпита задържаните разкриват, че трябвало да открият на всеки желаещ сметка в онлайн платформата, като там се заплаща сумата от 50 евро за глас.

Сигналът по случая е получен на телефон 112. В него свидетел разказал, че няколко лица събират лични карти на хора и им дават пари, за да гласуват за конкретна партия на изборите.