Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:52 мин.

Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн

Чете се за: 01:20 мин.
Сигурност и правосъдие
Сигналът по случая е получен на телефон 112

разбиха нова схема купуване гласове разплащали онлайн
Петима са задържани след разкрита нова схема за купуване на гласове. Това обяви във Фейсбук профила си и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Той уточнява, че този път плащането става онлайн през популярна платформа за онлайн разплащане. По време на разпита задържаните разкриват, че трябвало да открият на всеки желаещ сметка в онлайн платформата, като там се заплаща сумата от 50 евро за глас.

Сигналът по случая е получен на телефон 112. В него свидетел разказал, че няколко лица събират лични карти на хора и им дават пари, за да гласуват за конкретна партия на изборите.

"Колегите реагират бързо. Намират 7 души и два автомобила, които правят цялата организация.

Открити са 2050 евро в банкноти по 10, 20 и 50 евро.

Намерени са и 25 мобилни телефона, както и множество предплатени СИМ карти", пише във Фейсбук Георги Кандев.

