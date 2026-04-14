Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега

1 милион евро са иззети до момента от МВР в хода на всички операции срещу купуването на гласове. Това обяви във Фейсбук профила си и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

"1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България.

Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността.

И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията.

Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми. Няма да има компромиси.

Не продавайте гласа си. Не позволявайте да ви превърнат в инструмент. Вашият избор не струва пари - той струва бъдеще", пише във Фейсбук Георги Кандев.