Отново ограничения на "Дунав мост" при Русе заради ремонта

від БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
През празничните дни през съоръжението са преминали над 30 000 превозни средства

След като за Великден беше отворено за движение и в двете платна пътят по „Дунав мост“ при Русе, сега отново е възстановен регулираният режим на пропускане. Въпреки ограниченията, към момента трафикът е спокоен, а сериозни задръствания не се наблюдават.

От 8:00 часа тази сутрин движението по „Дунав мост“ при Русе отново се осъществява с ограничения заради продължаващия основен ремонт.

Тази сутрин трафикът и о обстановката са спокойни, въпреки въведения режим.

Областният управител на Русе Орлин Пенков обясни, че трафикът по време на празничните дни е бил значително по-интензивен в сравнение с миналата година.

През празничните дни през съоръжението са преминали над 30 000 превозни средства.

„Очаквахме над 30 000 превозни средства да преминат в двете посоки...Тази година видяхме над 18 000 превозни средства в едната посока, което спокойно можем да умножим по две, защото после се връщат обратно. От тези 18 000, около 5000 са били тежките моторни превозни средства, камионите, и над 13 000 са били леките автомобили.“

След възобновяването на ремонтните дейности е върнат и познатият режим на преминаване.

„На период около 20 минути в двете посоки, на разменни начала се извършва преминаването.“

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.

