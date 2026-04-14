Весела Лечева ще участва в Годишния форум на ЕС за спорта в Кипър

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева ще участва в Годишния форум на Европейския съюз за спорта, който се провежда от днес до четвъртък в Пафос, Кипър. Събитието е сред водещите инициативи на Европейската комисия, насочени към оформянето на политиките и бъдещото развитие на спорта в Европа.

Лечева получи покана за участие от еврокомисаря по въпросите на младежта, културата и спорта Глен Микалеф. По-рано той бе домакин на среща в Брюксел, която събра представители на националните олимпийски комитети и ключови спортни организации от континента.

Форумът в Пафос ще предостави възможност за обмен на идеи и съвместно обсъждане на актуалните тенденции и предизвикателства пред спорта. В него ще се включат представители на европейски институции, държавни администрации, международни и европейски федерации, олимпийски комитети, спортисти, треньори и доброволци.

Сред основните теми на тазгодишното издание са честността и устойчивото финансиране на спорта, насърчаването на солидарността и конкурентоспособността, както и все по-актуалният въпрос за психичното здраве на спортистите.